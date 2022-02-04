США ввели визовые санкции против режима Лукашенко
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Государственный департамент США объявил визовые ограничения для представителей режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Их обвиняют в участии в «серьезной экстерриториальной контрдиссидентской деятельности».
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.
В США осуждают действия режима Лукашенко, в частности за попытки принудительно вернуть беларусскую олимпийскую чемпионку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году.
Также Вашингтон выразил солидарность с оппозиционными политиками, которые столкнулись с притеснениями из-за критики нелегитимной власти.
«Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку народа Беларуси и призывают режим Лукашенко прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других беларусов; немедленно освободить всех политических заключенных», — говорится в заявлении.
- С начала августа 2020 граждане Беларуси начали протест против переизбрания президентом Лукашенко. Самыми активными протесты были с 9 по 11 августа, когда силовики задержали наибольшее количество людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решению суда. Беларусы требуют перевыборов, освобождения всех политических заключенных, наказания для силовиков и, самое главное, отставки Лукашенко.
- 2 декабря США, Великобритания, Канада и Европейский Союз ввели санкции против Беларуси за организацию потока мигрантов из стран Ближнего Востока в ЕС. В Беларуси заявили, что предпримут «жесткие, асимметричные, но адекватные меры».
- 6 декабря Беларусь запретила ввозить ряд товаров из ЕС, США и других стран в ответ на санкции. Под запрет попали продукты, в том числе, мясо, молоко, кондитерские изделия, соль, овощи, фрукты, орехи.