«Пропагандистский ролик с трупами». В Пентагоне уточнили план провокации России для вторжения в Украину

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David B. Gleason / Flickr

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия планирует снять сфабрикованный пропагандистский ролик якобы нападения украинских сил на российскую территорию или на «русскоязычное население», вероятно, Донбасса.

Об этом сообщают CNN, ВВС и The Washington Post, которая изменила свой материал о рассекреченном плане вторжения России, почти полностью переписав его.

Газета WP чуть раньше писала о новом рассекреченном плане вторжения со ссылкой на четыре источника в американской разведке. В материале говорилось о провокации в виде теракта, но не раскрывалось никаких деталей. В 21:40 по Киеву газета изменила свой текст. Теперь в нем уточняется, что именно планирует РФ, по словам Кирби.

Первая версия материала Скриншот

Представитель Пентагона заявил, что у разведки США есть данные о подготовке спецслужбами РФ фейкового видео теракта или атаки на людей, которое будет использовано как предлог для вторжения. Кирби сказал, что такой ролик может быть «очень натуралистичным» — вероятно, в нем будут фигурировать «трупы и актеры, изображающие скорбящих людей, а также кадры разрушенных объектов или боевой техники». Скорее всего, это будет сцена инсценированного взрыва.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена сообщил CNN, что на видео может быть фейковая украинская военная техника или фейковое вооружение стран НАТО. Это Россия может использовать, чтобы обвинить страны Запада в причастности к «атаке».

Вероятно, фальшивая атака на видео будет направлена ​​против РФ, чтобы Кремль подчеркнул угрозу безопасности России.

«Откровенно говоря, это показывает уровень цинизма. Мы не утверждаем, что это именно то, что они собираются делать. Мы говорим, что этот вариант находится на рассмотрении [Москвы]», — заявил заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер.

Спикер президента России Дмитрий Песков прокомментировал это агентству ТАСС.

«Это не первое подобное обещание. Ранее похожие тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило», — сказал он.