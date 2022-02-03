Кремлевский телеканал Russia Today пожаловался на начало расследования во Франции

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Кремлевский пропагандистский телеканал Russia Today пожаловался на начало расследования во Франции в отношении его франкоязычного телеканала RT France.

Об этом сообщают «Радио Свобода» и «Настоящее Время».

Расследование начал французский медиарегулятор Arcom, которому поступило несколько жалоб от различных ассоциаций. В них говорилось об «упущениях в освещении кризисов, таких как выступления «желтых жилетов» или ситуация в Сирии и Центральноафриканской Республике».

Телеканал запросил разъяснения у регулятора, но ответа пока не получил. Руководитель RT France Ксения Федорова назвала это «спланированной акцией», поскольку информация о проверке появилась на следующий день после запрета вещания RT в Германии.