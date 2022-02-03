CIT: В направлении Украины перебрасывают «кадыровцев» с техникой

Новости

ALEXANDER NEMENOV / Contributor

В направлении Украины из Чечни перебрасывают военную технику 141 спецполка имени Ахмата Кадырова (полк «Север»), который входит в состав Войск национальной гвардии России и дислоцируется в Грозном.

Об этом сообщают группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) и журналист «Радио Свобода» Марк Крутов.

Чеченские БТР-80, бронеавтомобили «Тигр» и «Урал-ВВ» заметили 2 февраля в районе города Прохладный в Кабардино-Балкарии. Они двигаются в северо-западном направлении. Возле города Невинномысск (Ставропольский край) засняли колонну грозненского ОМОНа, которая едет в том же направлении.

CIT отмечает, что эти войска фактически подчиняются Рамзану Кадырову и они крайне редко покидают пределы Чечни. Последний единичный случай был в 2018 году во время российских учений в Арктике. До этого кадыровцы выезжали на войну на Донбасс в 2014 году, где участвовали в первой попытке штурма Донецкого аэропорта.

Расследователи добавили, что доподлинно не знают, действительно ли колонны двигаются в Крым или к границам Украины, но вышеуказанные факты настораживают.

«В случае задействования «кадыровцев» в возможном наступлении на территорию Украины это означает куда меньший контроль за соблюдением законов войны и отношением к мирному населению», — заявили в CIT.

Кроме этого, сообщения CIT от 2 февраля о переброске сил Росгвардии к украинским границам подтвердились. Войска заметили в 40 км от Украины в Воронежской области в городе Россошь.