МИД Беларуси вызвал посла Украины из-за якобы пролета разведывательного беспилотника
- Автор:
- Олег Панфилович
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины из-за якобы пересечения границы украинским беспилотником.
Об этом сообщает МИД Беларуси.
Игорю Кизиму заявили «решительный протест» в связи с «целенаправленным» запуском беспилотного летательного аппарата из Украины на территорию Беларуси.
«Упомянутый украинский БЛА 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии посажен специалистами Вооруженных сил», — заявили в МИД.
На основе анализа данных бортовой аппаратуры якобы установлено, что его запустили для «ведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский». МИД Беларуси обвинил Украину в провоцировании эскалации ситуации в регионе и призвал воздержаться от «деструктивных действий».
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