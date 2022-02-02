Украинские военные обнародовали видео обстрела КПВВ «Гнутово» на Донбассе
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Штаб Операции объединенных сил обнародовал видео обстрелов украинского контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово» в Донецкой области.
На видео, выложенное на странице штаба ООС в Facebook, попал момент взрыва боеприпаса на территории украинского КПВВ, где как раз проходил пограничник.
В мужчину попал осколок, однако застрял в удостоверении с жетоном, которое лежало в нагрудном кармане.
По данным украинских военных, российские наемники применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили выстрел ВОГ.
Также на обстрел отреагировало посольство США в Киеве.
«На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня возглавляемые РФ силы применили БПЛА для нападения на КПВВ «Гнутово», подвергнув опасности гражданское население. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле», — отмечается на странице дипломатического учреждения в Twitter.
- Накануне российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Светлодарска в Донецкой области. Боевики ранили местного жителя.
- 22 декабря 2021 года украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась возобновить режим полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки не было обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица на заседании 31 января сообщил, что с момента возобновления режима прекращения огня на Донбассе в результате обстрелов погибли 12 военных, еще 14 получили ранения.