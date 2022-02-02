«Успокоили рынки». Зеленский заявил о стабилизации гривны
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
NurPhoto via Getty Images
Украинским властям удалось стабилизировать курс гривны, несмотря на ситуацию вокруг страны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам 2 февраля.
«Я считаю, что мы удержали ситуацию. Мы делали много разных шагов, стабилизировали гривну. И я считаю, что успокоили рынки. На сегодняшний день я с ответственностью могу это констатировать. Мы видим, что происходит укрепление национальной валюты», — сказал он.
По словам Зеленского, он общался по этому поводу с главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко.
«Мы понимаем, что будет завтра. Мы вышли из ситуации, когда каждое утро для нас является финансовым риском. На сегодняшний день мы понимаем, что ситуация стабильная», — заверил президент.
Также глава государства отметил, что многое для стабилизации гривны сделали партнеры Украины, европейские лидеры, оказавшие финансовую поддержку.
«Это также был сигнал для рынков, для инвесторов, что Европа верит в Украину, в стабильную ситуацию, верит в наш рынок и банковскую систему, поэтому не нужно выводить деньги», — подчеркнул Зеленский.
- В январе Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 10% и ухудшил прогноз инфляции.
- С начала года курс доллара на валютном рынке вырос от 27,2 грн/долл. до почти 29 гривен за доллар. Регулятор пытался сдержать курс. По данным Нацбанка, одна из ключевых причин, почему падает в цене национальная валюта, — угроза вторжения России в Украину.
- Украинская разведка сообщила, что Россия стянула к границам около 130 тысяч военных. РФ отрицает планы по вторжению.
- Пять стран запустили фонд помощи Украине под названием Партнерство за сильную Украину. Его будут наполнять на 35 миллионов фунтов (1,3 млрд гривен) до 2024 года.