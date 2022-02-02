В МВД отрицают, что нардеп Трухин пытался договориться с министром Монастырским о закрытии дела
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- София Телишевская
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МВС України
Министерство внутренних дел после публикации видео с камер патрульных, которые были на месте ДТП, отрицает, что нардеп Александр Трухин пытался «договориться» с главой ведомства Денисом Монастырским.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Они отметили, что дело расследуется Государственным бюро расследований.
«Отмечаем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Трухин пытался «договориться» с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.
В пресс-службе добавили, что полицейские добросовестно исполнили свои должностные обязанности при оформлении этого ДТП.
Между тем, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поручила НАБУ зарегистрировать уголовное производство против «слуги народа».
Накануне журналисты «Украинской правды» обнародовали видео с нагрудных камер патрульных полицейских, которые были на месте ДТП с участием депутата, а также разговор с одним из правоохранителей. Как видно на видео, вероятно, нетрезвый Трухин пытается покинуть место аварии и предлагает деньги участникам происшествия. После этого Трухина исключили из партии «Слуга народа».
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi А8, в котором находился депутат «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Всего во время аварии травмы получили шесть человек. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga (глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Лучи и его помощник) и Daewoo Lanos. Водитель последнего рассказал «Бабелю», что не видел, кто именно был за рулем A8. Спикер МВД Артем Шевченко только 30 августа впервые официально подтвердил, что нардеп был в автомобиле.
- Полиция считает, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.