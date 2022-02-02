В Карпатах возможен сход лавины. Спасатели объявили 3 уровень опасности
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Пресс-служба ГСЧС
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 2 февраля в Карпатах будет сохраняться опасность схода лавин. Сейчас отметка опасности достигает третьего уровня из пяти возможных.
Самая большая опасность сейчас на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.
Из-за морозов и снегопадов спасатели развернули на карпатских перевалах мобильные пункты обогрева.
Такие пункты обогрева прикарпатские спасатели развернули на Яблоницком перевале Надворнянского района, Буковецком перевале Косовского района, Кривопольском перевале Верховинского района и Вышковском перевале Калушского района.
- В Украине в рамках запуска системы GPS-мониторинга для усовершенствования безопасности туристов заработало мобильное приложение «Порятунок у горах».
- В горах ежегодно гибнут десятки человек. В начале декабря в Карпатах объявляли об опасности схода лавин. Однако трое мужчин в Закарпатской области выехали в горы на снегоходах и заблудились. На следующий день двое из них вышли на связь, еще одного спасатели нашли мертвым на четвертые сутки.
- Недавно в Карпатах погиб человек, пытавшийся покорить самую высокую гору Украины — Говерлу. Еще двое туристов получили травмы при восхождении. Все трое — жители города Южное, Одесская область.