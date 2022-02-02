ДТП с участием Трухина: В «Слуге народа» после появления видео с камер патрульных заявили, что он должен выйти из партии и фракции

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Кузьмин Александр / УНИАН

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что после обнародования видео с места ДТП с участием депутата Александра Трухина он должен выйти из партии.

Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале спикера СН Юлии Палийчук.

«Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры с нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии «Слуга народа», — заявил Арахамия.

По его мнению, Трухин должен «немедленно выйти самостоятельно».

В то же время, если тот откажется выйти из политсилы, Арахамия заверил, что как только появится возможность собрать кворум (сейчас 23 депутата фракции больны коронавирусом), «такое решение все равно будет нами принято».

«Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. А в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы уже не нам, а обществу ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего того, что происходило после него», — добавил Арахамия.