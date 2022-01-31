Невакцинированных медиков, коммунальщиков и чиновников отстранят от работы — вступил в силу приказ Минздрава

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В Украине от 31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения, обязывающий коммунальщиков, медиков и чиновников всех уровней прививаться против коронавируса.

Если работник не вакцинируется, его отстранят от работы без сохранения заработной платы, говорится в указе Минздрава.

Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение, которое это подтверждает.

Речь идет об иммунизации работников:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

В Украине с 8 ноября 2021 года начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа, пока они не сделают прививку. С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширили. Туда добавили сотрудников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственных служащих; сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Сич», «Суспільне»).