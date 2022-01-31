Франция обвинила российских «вагнеровцев» в хищении ресурсов Мали
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Боевики «Частной военной компании Вагнера» разворовывают ресурсы Мали, защищая хунту. В стране уже 10 лет идет война с исламистами.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью еженедельнику Journal du Dimanche.
«Боевики уже сейчас используют ресурсы страны. Они грабят Мали. Это бывшие российские солдаты, вооруженные Россией и сопровождающиеся российскими логистическими службами», — заявил чиновник.
Он уверен, что «ЧВК Вагнера» использует слабость некоторых африканских государств, чтобы укорениться и усилить влияние России в регионе.
Против военного российского присутствия в Мали выступили более десятка западных стран, среди которых США, Франция и Великобритания. Они заявили, что это ухудшит ситуацию с безопасностью и правами человека в Мали и дестабилизирует страну. К тому же ситуацией могут воспользоваться исламистские боевики.
В декабре 2021 года правительство Мали заявило, что в страну прибыли «российские инструкторы», но официально Бамако и Москва не предоставили подробностей и не раскрыли количество «контингента».
До 1960 года Мали была колонией Франции, поэтому с 2013 года Париж активно участвует в борьбе с исламистскими группировками в стране. Так, в рамках операций «Сервал» и «Бархан» погибли более 50 французских военных.
После военного переворота 2020 года отношения Франции и Мали ухудшились из-за того, что военная хунта не выполнила обещания провести выборы в феврале 2021 года.
- В 2012 году в Мали произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут тогдашний президент Амаду Тумани Туре, а северную часть страны захватили боевики-джихадисты.
- 18 августа 2020 года в Мали произошел военный переворот. В сентябре президентом стал бывший министр обороны Ба Ндау, а Ассими Гоита стал вице-президентом. 24 мая 2021 года произошел еще один военный переворот — Ндау, премьер-министра Моктара Уана и нового министра обороны Сулеймана Дукура арестовали.
- 29 мая Гоита стал временным президентом страны. Он пытался объявить себя президентом еще после первого переворота, в результате которого с поста главы государства ушел Ибрагим Бубакар Кейта.