В Украине выявили 24,5 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 34 тысячи
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за минувшие сутки 29 января зафиксировали 24,5 тысячи новых зараженных коронавирусом. Среди них 444 медика и 3 378 детей.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В больницы из-за коронавируса попали 3 692 человека, а 94 больных умерли от осложнений. В то же время 3 145 украинцев успешно выздоровели.
Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской (3 043) и Житомирской (2 013) областях.
Также за минувшие сутки от коронавируса вакцинировались 34 тысячи человек. 12 тысяч получили первую дозу, 11 тысяч – вторую и 10 тысяч – бустерную.
- 6 января в Украине была разрешена бустерная вакцинация для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Прививки будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты прививки. Сгенерировать его можно будет в «Дії» ориентировочно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.
- 19 января министр здравоохранения объявил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Его эпицентр – западные области, особенно Ивано-Франковская, которую уже перевели в «красную» зону.