В Украине продолжаются кибератаки — хакеры рассылали с настоящих почтовых серверов судов документы с вирусом
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Videvo
В Украине продолжаются массированные кибератаки, которые начались 13—14 января. Так, 28 января с официальных адресов судебной власти была рассылка с якобы судебными запросами. При этом по ссылкам в письме вирус.
Об этом сообщил 29 января Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают гораздо больше доверия.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечает, что, возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не следует исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер.
«К сожалению, свежие изменения в кодексы, проголосованные Верховной Радой, только усиливают роль электронной почты, как официального средства коммуникации в судебном процессе — поэтому подобный вектор атак будет развиваться и в дальнейшем», — добавили в Центре.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты нескольких министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и другие. 26 января хакеры атаковали официальный сайт об Украине для иностранцев.
- От кибератаки также пострадал сайт мэра Киева. Он уверен, что это сделала Россия.
- Центр стратегических коммуникаций также считает, что за атакой может стоять Россия. Целью атаки там назвали дестабилизацию внутренней ситуации. Причиной считается недавнее поражение России на переговорах о предстоящем сотрудничестве Украины с НАТО.