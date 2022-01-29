В Украине продолжаются кибератаки — хакеры рассылали с настоящих почтовых серверов судов документы с вирусом

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В Украине продолжаются массированные кибератаки, которые начались 13—14 января. Так, 28 января с официальных адресов судебной власти была рассылка с якобы судебными запросами. При этом по ссылкам в письме вирус.

Об этом сообщил 29 января Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают гораздо больше доверия.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечает, что, возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не следует исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер.

«К сожалению, свежие изменения в кодексы, проголосованные Верховной Радой, только усиливают роль электронной почты, как официального средства коммуникации в судебном процессе — поэтому подобный вектор атак будет развиваться и в дальнейшем», — добавили в Центре.