В Днепре простились с военными Национальной гвардии, которых застрелили на заводе «Южмаш»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Facebook / Национальная гвардия Украины
В Днепре в субботу, 29 января, простились с военными Национальной гвардии, которых застрелили на территории завода «Южмаш».
На панихиде присутствовали руководство Днепропетровской области, жители Днепра, капелланы, сотрудники всех правоохранительных органов и военнослужащие. После панихиды состоится встреча с родными погибших.
Министр внутренних дел Денис Монастырский также посетил еще пятерых раненых в результате стрельбы военных. Они находятся в больнице имени Мечникова. Владислав Гулида, Денис Наместник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой. Игорь Семенченко получил ранение в живот, врачи смогли оперативно удалить пулю, сейчас состояние тяжелое, но с положительной динамикой. Жанна Шарова получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, с положительной динамикой. В пятницу, 28 января, девушка пришла в сознание, но пока подключена к аппарату ИВЛ.
Кроме того, 29 января во всех воинских частях Национальной гвардии состоятся траурные мероприятия по погибшим: проведут минуту молчания и приспустят флаги.
- 27 января в 03:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») 21-летний служащих Нацгвардии Артем Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения. После нападения Рябчук сбежал с автоматом Калашникова.
- Через несколько часов парня задержали в пригороде Днепра с автоматом. Он сам сдался полиции. Позже в СМИ появились видео допроса и задержания Рябчука. На записях он рассказал о хронологии своего преступления.
- Артему Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, вскоре проверят его психическое состояние. Следователи изучают несколько версий, в том числе неуставные отношения. 28 января Рябчука арестовали, он признал свою вину.
- Из-за этого инцидента командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.