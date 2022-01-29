В Днепре простились с военными Национальной гвардии, которых застрелили на заводе «Южмаш»

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В Днепре в субботу, 29 января, простились с военными Национальной гвардии, которых застрелили на территории завода «Южмаш».

На панихиде присутствовали руководство Днепропетровской области, жители Днепра, капелланы, сотрудники всех правоохранительных органов и военнослужащие. После панихиды состоится встреча с родными погибших.

Министр внутренних дел Денис Монастырский также посетил еще пятерых раненых в результате стрельбы военных. Они находятся в больнице имени Мечникова. Владислав Гулида, Денис Наместник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой. Игорь Семенченко получил ранение в живот, врачи смогли оперативно удалить пулю, сейчас состояние тяжелое, но с положительной динамикой. Жанна Шарова получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, с положительной динамикой. В пятницу, 28 января, девушка пришла в сознание, но пока подключена к аппарату ИВЛ.

Кроме того, 29 января во всех воинских частях Национальной гвардии состоятся траурные мероприятия по погибшим: проведут минуту молчания и приспустят флаги.