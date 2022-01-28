Bloomberg: Администрация Байдена обсудила с крупнейшими банками возможные последствия санкций против России

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Администрация Джо Байдена провела переговоры с крупнейшими американскими банками, чтобы убедиться, что возможные санкции против России в случае ее нападения на Украину не повредят стабильности мировой экономики.

По данным Bloomberg, в переговорах приняли участие представители Citigroup, Bank of America, J. P. Morgan Chase и Goldman Sachs. Из них только Citigroup имеет большое присутствие в России, там ему принадлежит местный Ситибанк.

Сейчас США и ЕС рассматривают возможность таких санкционных мер:

ограничение на конвертацию рублей в другие валюты;

отключение России от международной межбанковской системы SWIFT (хотя здесь возникает много дискуссий);

Дело в том, что американские чиновники боятся побочных эффектов от санкций, как в 2018 году, когда американские санкции против «Русала» Олега Дерипаски привели к подорожанию алюминия на 30%.

В то же время Минфин США говорит, что «оценка потенциальных побочных эффектов и путей их минимизации — это признак хорошего управления и стандартная практика».

Там подчеркнули, что США с союзниками рассматривают ряд вариантов, чтобы нанести серьезный ущерб российской экономике в случае нового российского нападения на Украину.

Отметим, что январь 2022 года стал одним из худших месяцев для российского фондового рынка за последние два года. На фоне угрозы войны 18 января индекс Московской биржи упал на 6,5%, что стало самым большим падением с начала пандемии коронавируса.