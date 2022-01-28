Путину не победить. Миллиардер Ричард Брэнсон призвал мировой бизнес отстоять суверенитет Украины
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон призвал мировой бизнес объединить усилия и отстоять суверенитет Украины ввиду угрозы военного вторжения России.
Свою позиция и призыв он изложил в статье «Мои мысли об Украине и России».
Он считает неадекватным и раздражающим тот факт, что в ХХI веке, в 2022 году одна страна скапливает возле границ другой танки.
«Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле. […] Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой?» — пишет Брэнсон.
Миллиардер уверен, что Владимира Путина мало волнует мнение всего мира о его геополитических амбициях, но в долгосрочной перспективе Путину не победить. Россия, как пишет Брэнсон, от войны неизбежно получит только экономический кризис и огромные человеческие потери, которые россиянам обеспечат украинцы в каждом городе и селе.
Брэнсон призывает весь мировой бизнес поддержать санкции в случае вторжения войск РФ.
«Для лидеров бизнеса настал момент собраться и отстоять суверенитет Украины. Даже если за это придется платить, все мы должны ясно дать понять, что односторонняя агрессия всегда неприемлема и что мировое деловое сообщество поддержит весь спектр санкций против любой страны, которая пытается нарушить суверенитет другой», — заявил Брэнсон.
- США за вторжение войск России в Украину грозят разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимый ущерб» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, «Северный поток — 2», РФ отключат от SWIFT, а Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами.
- В Кремле заявляли, что санкции приведут к обострению. Например, за ограничения в отношении банков спикер Путина почему-то обещал «гражданскую войну» в Украине.
- Накануне крупные американские компании попросили власти США осторожно вводить санкции против России. Им нужен переходный период. Ранее в американском Минфине отмечали, что вводить санкции будут таким образом, чтобы свести к минимуму побочные эффекты для США.