Нацгвардия назвала имена военных, которых убил Артем Рябчук

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Командование Национальной гвардии обнародовало имена четырех военнослужащих и гражданской, которых в Днепре расстрелял нацгвардеец Артем Рябчук.

Погибли старший лейтенант Александр Буганов, младший лейтенант Александр Драган, старший солдат Артем Левкивский, солдат Леонид Черник и контролер пропускного пункта Вера Лебединец, которая была убила, по словам Рябчука, после отказа открыть ему ворота.

Сейчас в Нацгвардии массово собирают кровь для раненых.