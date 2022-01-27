Китай призвал вернуться к Минским соглашениям и воспринимать серьезно требования России о «гарантиях безопасности»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Китай считает, что вопрос безопасности Европы, в частности Украины, перед лицом агрессии России, лежит в соблюдении Минских соглашений. Пекин призывает США и НАТО учитывать требования РФ о «гарантиях безопасности» и воспринимать их серьезно.
Такую позицию министр иностранных дел КНР Ван И озвучил госсекретарю США Энтони Блинкену во время телефонного разговора, передает Xinhua.
«Для решения украинского вопроса нужно вернуться к соблюдению Минских соглашений. Минские соглашения, одобренные Советом безопасности ООН, являются основополагающим политическим документом, признанным всеми сторонами, и должны быть реализованы на практике. Китай будет поддерживать любые усилия, которые соответствуют направлению и духу этих соглашений», — сказано в сообщении.
Ван И призвал стороны сохранять спокойствие и не делать шагов для усиления кризиса, добавив, что безопасность одной страны не может быть достигнута за счет ущерба безопасности других, а региональная безопасность не может быть гарантирована укреплением и расширением военных блоков (речь о НАТО).
Министр настаивает на важности продолжения переговоров с серьезным учетом требований России.
- Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе. Он подчеркнул, что США не уступят в принципе «открытых дверей» в НАТО.
- В МИД России заявили, что некоторые из пунктов ответа дают повод для дальнейшего серьезного разговора. Содержание ответа США, скорее всего, станет публичным в ближайшее время.
- 26 января в Париже закончилась 8-часовая встреча советников «нормандской четверки». Глава Офиса президента назвал встречу неким «аудитом Минских договоренностей». В общем коммюнике стороны сошлись на том, что режим прекращения огня должен быть безусловным.