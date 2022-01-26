Турция предложила проводить заседание ТКГ по Донбассу в Стамбуле. Боевики хотят в Москве, Донецке или Луганске

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Турция предложила проводить переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбуле.

Об этом сообщили в пресс-службе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«В ответ на просьбу главы ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул как потенциальное место проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса», — заявил специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен.

Также он рассказал, что сегодня, 26 января ТКГ провела первую встречу в этом году. Участники рабочей группы по безопасности обсудили гарантии безопасности, дополнительные меры по прекращению огня и механизм координации, но в их позициях остаются разногласия.

«Политическая рабочая группа смогла обсудить ряд содержательных вопросов децентрализации и политического урегулирования конфликта. Экономическая рабочая группа обсудила вопросы, связанные с водоснабжением и экологическими опасностями, связанными с затоплением шахт вдоль линии столкновения», — добавил Киннунен.

Отдельно спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ, ссылаясь на координатора гуманитарной рабочей группы Шарлотту Реландер, недавно посетившую Донбасс, сообщил, что во время заседания участники обсудили возможные условия открытия пунктов пропуска и предстоящего освобождения и обмена удерживаемыми людьми.

В то же время представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в Facebook рассказал, что боевики раскритиковали это предложение.

Так, «министр ЛНР» Владислав Дейнего потребовал от Турции «официальных документов с гарантиями безопасности и по сути признания Турцией паспортов «ДНР»/«ЛНР», мотивируя это тем, что не все участники их «делегаций» имеют украинские или даже российские паспорта.

«В свою очередь, представитель России, не дожидаясь турецких гарантий, заявил, что россиянам «Стамбул логистически неудобен...», им «предпочтительнее Минск», или даже «города РФ или Украины, например Москва, Донецк или Луганск», — добавил он и отметил, что вопрос о будущей переговорной площадке остается открытым.