Хакеры атаковали официальный сайт об Украине для иностранцев

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В ночь на 26 января официальный сайт Украины для иностранцев Ukraine.ua атаковали хакеры. В результате кибератаки сайт несколько часов был недоступен для пользователей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Также в МИД отметили, что по состоянию на 13:00 доступ к сайту возобновили, но работа устранению последствий кибератаки продолжается.

«Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для возобновления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу», — предупредили в министерстве.

Напомним, портал для иностранных аудиторий о настоящей современной Украине Ukraine.ua был запущен 14 января 2021 года. Сайт можно читать на семи языках — английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.