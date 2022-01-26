Нардеп Артем Дмитрук из-за драки в горсовете Одессы приостановил деятельность в объединении экс-спикера Рады Разумкова

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Народный депутат Артем Дмитрук, которого исключили из партии «Слуга народа», из-за драки на заседании земельной комиссии Одесского городского совета приостанавливает деятельность в межфракционном объединении «Умная политика» Дмитрия Разумкова.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении «Умная политика». Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях», — написал нардеп.

Депутат вновь объяснил свой поступок борьбой с незаконной застройкой в Одессе и заявил, что ожидает «честного и объективного расследования». Также он извинился перед «случайными людьми», которые могли пострадать в результате инцидента.