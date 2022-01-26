В Украине выявили более 24 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 81 тысяча
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за минувшие сутки выявили более 24 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 642 медика и 2 809 детей.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
Из-за коронавируса в больницы попали 3 073 больных, а 141 украинец умер от осложнений. В то же время 5 514 человек успешно выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской области (1 972) и Киеве (1 919).
Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 81 тысяча человек. Из них 29 тысяч получили первую дозу, еще столько же — вторую, 22 тысячи — бустерную.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Прививки будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты прививки. Сгенерировать его можно будет в «Дії» ориентировочно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.
- 19 января министр здравоохранения объявил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Ее эпицентр — западные области, особенно Ивано-Франковская, которую уже перевели в «красную» зону.