В Украину прибыла третья партия военной помощи от США
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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В Украину 25 января прибыла третья партия военной помощи от США. Груз — современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.
Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Facebook.
Самолет с военной помощью приземлился в аэропорту «Борисполь», его встречают представители Минобороны и американского посольства.
Предыдущие две партии прибыли 22 января и 23 января соответственно. Среди оружия и боеприпасов были Javelin и одноразовые реактивные гранатометы SMAW-D. Недавно США выделили дополнительно $200 миллионов на военную помощь Украине.
- 15 декабря 2021 года Сенат США принял оборонный бюджет, предусматривающий выделение Украине $300 миллионов военной помощи. В прошлом году Украина получила от США помощь в виде боеприпасов, вооружения, медоборудования, катеров и многого другого. В МИД Украины сообщили, что материально-техническая помощь украинской стороне составила более $130 миллионов.