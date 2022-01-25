Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины от «Омикрона» среди людей от 18 до 55 лет

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Matt Allworth / Flickr

Компании Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний среди людей в возрасте 18—55 лет вакцины от штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщили в компании Pfizer 25 января.

Как отмечается, в исследовании примут участие до 1 420 человек, которых разделят на три группы, и некоторые участники третьей фазы испытаний бустерной дозы вакцины от COVID-19.

В первую группу войдут около 615 человек. Каждый из них получил две дозы обычной вакцины Pfizer от коронавируса за 90—180 дней до начала испытаний, а в ходе исследования получат еще одну или две дозы вакцины от «Омикрона».

Во второй группе будет около 600 человек, им ввели три дозы вакцины Pfizer за 90—180 дней до испытаний. Теперь они получат одну дозу обычной вакцины от коронавируса или вакцины против варианта «Омикрон».

В третью группу попали люди, ранее не вакцинированные от коронавируса. Они получат три дозы вакцины, разработанной против «Омикрона».

Напомним, ранее компании Pfizerта и BioNTech заявляли, что планируют изготовить четыре миллиарда доз вакцины против коронавируса в 2022 году.