Суд рассмотрит жалобу на меру пресечения для Порошенко 28 января

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Стас Козлюк / Бабель

Киевский апелляционный суд назначил заседание для рассмотрения жалобы обвинения и защиты на меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заседание было назначено на 28 января, оно начнется в 11:00. 19 января Печерский райсуд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. Обвинение и Офис генпрокурора, как и защита Порошенко, заявили, что обжалуют меру пресечения.