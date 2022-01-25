Синоптики спрогнозировали погоду в Карпатах до конца января: умеренные морозы, тучи и снегопады

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Facebook / Юра Соломченко

В ближайшую неделю на всех курортах украинских Карпат ожидаются слабые и умеренные морозы.

По данным Sinoptik.ua, солнце скроют плотные облака, а снег будет падать каждый день, с небольшими перерывами.

На крупнейшем украинском лыжном курорте Буковель установится облачная погода — в ближайшие 7—10 дней солнце практически не будет просматриваться из-за туч. Днем температура воздуха составит -4...-6 °С, ночью будет -6...-9 °С. Всю неделю будет падать мелкий снег, в некоторые дни — с утра до вечера, не утихая. Толщина снежного покрова достигает здесь 85—86 см и увеличивается. Погода будет практически безветренной (2—4 м/с), в воскресенье возможно усиление ветра до 7—8 м/с.

В Славском средняя дневная температура на этой неделе составит -1...-5 °С, ночная -5...-8 °С. Погода будет пасмурной, без прояснений, но почти без ветра — только в выходные он усилится до умеренных 6,5—7 м/с. Как и в других районах Карпат, неделя в Славском будет снежной — небольшой снег будет падать практически постоянно. Высота снежного покрова достигает 25—26 см.

На Драгобрате на этой неделе ожидаются умеренные морозы. Днем столбики термометров покажут -4...-7 °С, ночью — до -10...-11 °С. Солнце вряд ли появится из-за облаков, а снег будет падать каждый день. Метелей в течение ближайших семи дней не предвидится — по данным Sinoptik.ua, максимальная скорость ветра будет достигать всего 6 м/с в воскресенье, 30 января. Высота снежного покрова составляет около 190 см.

Из-за сильных снегопадов и метелей значительный уровень лавинной опасности сохраняется в высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей, а также в среднегорье Львовской области. Лавины сходят даже при небольших нагрузках, поэтому спасатели советуют воздержаться от выхода в горы.

В то же время, в случае попадания в сложную ситуацию в горной местности синоптики советуют использовать программу «Спасение в горах», которая передаст координаты спасателям.