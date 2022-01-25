Экс-глава ГУР Бурба: Украина рассказала о спецоперации по «вагнеровцам» МИД Беларуси

Новости

УНИАН

Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба заявил, что Украина рассказала о спецоперации по «вагнеровцам» Беларуси. Якобы из Украины звонили по телефону главе МИД Беларуси Владимиру Макею.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

По словам Бурбы, сама идея операции родилась еще в 2018 году, тогда же была создана и специальная группа. Украинские разведчики получили возможность проникнуть в руководящий состав одной из российских ЧВК под названием «МАР».

«Мы не просто смогли управлять ею, мы еще смогли проникнуть в специальные службы России, которые осуществляли надзор за компанией. Мы могли координировать военную компанию и смотреть, как за ней наблюдают спецслужбы России. В конце 2018 — начале 2019 года мы подумали: а давайте попробуем не просто знать, какие планы у военной компании. Давайте попробуем подкорректировать их так, чтобы это могло обеспечить документирование преступных действий. И использовать это в будущем как доказательства наших дел в международных судах», — отметил он.

После победы Зеленского на выборах Бурба отметил, что докладывал ему о ходе операции и коммуникация продолжалась вплоть до самой спецоперации. Он также рассказал, что в мае 2020 года ему предлагали должность главы Службы внешней разведки.

В то же время с апреля 2020 года на докладах о ходе операции кроме президента были еще и другие лица. 23 июля Бурба вместе с заместителем председателя СБУ Русланом Баранецким прибыли в ОП на очередной доклад, но у них была встреча с Ермаком, который передал слова Зеленского о необходимости отсрочить операцию.

«Он прослушал от нас доклад о невозможности перенесения, докладчиком был я. Потому что, чем больше боевики с каждой минутой оставались в Москве, тем больше были шансы попасть в поле зрения сотрудников контрразведки ФСБ. Ермак также выходил из кабинета и докладывал президенту, по его словам. Через некоторое время получили с Баранецким команду перенести вылет на среду, 29 числа», — объяснил Бурба.

Бывший начальник ГУР считает, что в Офисе президента действительно есть российские агенты, так или иначе слившие информацию о спецоперации. Он отметил, что слышал о том, что из ОП позвонили по телефону в Беларусь и сообщили о пребывании на их территории российских наемников. Бурба подтвердил, что между Украиной и Беларусью была договоренность, что беларусы передадут задержанных наемников Украине.

«По моим данным, два дня спустя прибыли сотрудники ФСБ и сказали: а какие претензии? Вы задержали наших граждан. Какое преступление россияне совершили против Беларуси? Преступления нет, правильно? Россияне, по моим данным, спросили: так а зачем было так захватывать? И здесь начинается самое интересное. Теперь Беларусь, имея огромный козырь, звонит по телефону нашему военно-политическому руководству и говорит: «Мы проверили, россияне должны были вылетать из Беларуси — вот билеты. Украинцы, вы нас не обманывали, когда говорили, что боевики ехали к нам на беспорядки?» — рассказал Бурба.