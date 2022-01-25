В России оппозиционера Навального и его соратников внесли в список террористов
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- Костя Андрейковец
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Oleg Nikishin / Epsilon / Getty Images
В России заключенного оппозиционера Алексея Навального и его соратников внесли в список террористов и экстремистов.
Об этом сообщает Meduza.
Все они попали в список Росфинмониторинга, но по какой причине — не указано.
Вместе с Навальным в список попали юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров, сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, юрист Вячеслав Гимади и другие.
Ранее в этот список попали соратники Навального — Леонид Волков и Иван Жданов.
- Волков, Жданов, Соболь, Албуров, Шаведдинов скрываются за рубежом. Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области.
- Ранее в России к экстремистским и террористическим организациям причислили «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан», а также штабы Навального. На команду Навального завели дело о создании экстремистского сообщества, а на самому политику предъявили обвинение за создание ФБК.