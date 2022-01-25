В Запорожье и Кривом Роге второй день подряд «минируют» все школы

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Пресс-служба КГГА

В полицию Запорожья и Кривого Рога второй день подряд (24 и 25 января) поступает сообщение о якобы минировании всех школ.

Об этом сообщают местные издания «061» и «Первый городской».

Сообщение запорожским правоохранителям поступило в 10:45. Кроме всех школ сообщили и о якобы минировании Электротехнического колледжа. Издание «061» пишет, что решение по эвакуации учеников и педагогов руководство каждого учебного заведения принимает индивидуально на месте.

В Кривом Роге сообщение в полицию поступило около 08:00 — как раз, когда в учебных заведениях начинаются уроки. Детей эвакуировали из школ, а позже местная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ввести в школах дистанционную форму обучения: с 25 января и до особого распоряжения.