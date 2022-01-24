Адвокаты Порошенко заявили о запланированном «перекрестном» допросе Порошенко и Медведчука. В ГБР опровергли информацию
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- Екатерина Кадакова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Адвокаты пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко заявили, что на 25 января запланирован «перекрестный» допрос их подзащитного и нардепа «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также предупредили, что Порошенко не будет сотрудничать со следствием по делу о закупке угля.
Об этом они рассказали на брифинге 24 января.
«Нам сообщают неофициально, что якобы на завтра [25 января] запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и Виктора Медведчука. По нашему мнению, все это дело имеет своей целью исключительно пиаровские эффекты и именно ради того, чтобы некоторые СМИ, которые поддерживают позицию Офиса генпрокурора и Офиса президента, имели возможность сделать картинку, видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР», — заверил Илья Новиков.
Также адвокат напомнил, что Порошенко свидетельствовал по «угольному делу» в июне прошлого года и «от любого сотрудничества со следствием в будущем мы намерены отказаться».
«То есть показаний, по сути, не будет. И в будущем мы будем советовать Петру Порошенко не участвовать в каких-либо мероприятиях, допросах, следственных действиях, если не будет законного установленным образом в установленное время заранее уведомлено о назначении таких допросов», — добавил Новиков.
В то же время в ГБР опровергли информацию о якобы перекрестном допросе Петра Порошенко и Виктора Медведчука 25 января по делу о закупке угля с временно оккупированных территорий.
«Государственное бюро расследований сообщает, что в настоящее время указанное следственное действие не запланировано и проводиться 25 января 2022 года не будет», — заявили в бюро.
- Ранее Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко до сих пор не сдал загранпаспорт. В ответ адвокат политика Игорь Головань обвинил ГБР во лжи, заявив, что паспорта сданы в миграционную службу им лично.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля из оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки из оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- В декабре Порошенко подозрение не вручили, поскольку он уехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали поклонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. В конце дня судья перенес заседание по избранию меры пресечения.
- 19 января суд отпустил Порошенко под личное обязательство, но перед этим под судом произошли столкновения с полицией. Порошенко и его сторонники считают дело политическим преследованием оппозиции.