Минздрав: Штамм «Омикрон» выявили уже в 17 областях, но он пока не доминирует в Украине

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Немеш Янош / УНИАН

В Украине штамм коронавируса «Омикрон» выявили уже в 17 областях, но он пока не доминирует в стране. Об этом Министерство здравоохранения сообщило 24 января на совещании в Офисе президента.

За прошедшую неделю (17-23 января) госпитализировали более 15 тысяч человек, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме «Дельта» осенью прошлого года. В медучреждениях занято 28% коек, которые выделили для пациентов с коронавирусом.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что уровень госпитализации ниже почти вдвое, в частности благодаря увеличению количества вакцинированных.

Перед этим главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что в Украине в феврале ожидается до 59 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно. Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, — примерно 20—25 февраля. Но насколько скорым будет убывание, насколько быстрой будет именно эта волна и в каких регионах — пока сказать не могут. Однако Кузин уточнил, что волна «Омикрона» нарастает в течение одной-полторы недели максимум, а затем довольно быстро спадает. По американским прогнозам, которые делают для Украины, пиковые показатели заболеваемости ожидаются примерно в середине февраля, а потом довольно быстрое снижение до 1 апреля.