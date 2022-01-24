Не стоять возле россиян с флагами: министр спорта признал, что украинские спортсмены перед Олимпиадой получили рекомендации
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- Алексей Ярмоленко
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Cameron Spencer / Getty Images
Министр спорта Вадим Гутцайт признал, что украинские спортсмены перед Олимпиадой в Пекине получили определенные рекомендации по поведению. В частности, им посоветовали не стоять возле россиян с их флагом.
Об этом пишет «Суспільне».
«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены знают, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать», – объяснил министр.
По его словам, после летней Олимпиады ведомство несколько раз встречалось со спортсменами и обсуждало этот момент.
Что касается проблем с кибербезопасностью, Гутцайт отметил, что никаких рекомендаций по поводу того, чтобы не брать в Китай личные гаджеты, ведомство не давало.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские — с 4 по 13 марта.
- Из-за коронавируса игры пройдут без иностранных болельщиков. Для самих спортсменов и членов команд ввели строгие ограничения. Также им запретили секс и вечеринки.