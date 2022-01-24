Боевики на Донбассе ранили украинского военного

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Боевики на Донбассе за прошедшие сутки 23 декабря 10 раз обстреляли украинские позиции. В результате обстрела один боец ВСУ получил ранение.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«За прошедшие сутки, 23 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — говорится в сообщении.

Боевики открывали огонь из гранатометов, минометов, пулеметов и артиллерии 122 мм. Украинские военные стреляли в ответ.

В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранение, его госпитализировали. Состояние здоровья военного — удовлетворительное.