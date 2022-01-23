В Украину прибыла вторая партия военной помощи от США

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В Украину вечером 23 января прибыла вторая партия военной помощи от США. Штаты передали Вооруженным силам более 80 тонн вооружения. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

Первый самолет с новой партией американской помощи прибыл в Украину в ночь на 22 января. Среди 90 тонн оружия и боеприпасов в нем были Javelin и одноразовые реактивные гранатометы SMAW-D. Недавно США выделили дополнительно $200 млн на военную помощь Украине.