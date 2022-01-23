В Украину прибыла вторая партия военной помощи от США
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
В Украину вечером 23 января прибыла вторая партия военной помощи от США. Штаты передали Вооруженным силам более 80 тонн вооружения. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
Первый самолет с новой партией американской помощи прибыл в Украину в ночь на 22 января. Среди 90 тонн оружия и боеприпасов в нем были Javelin и одноразовые реактивные гранатометы SMAW-D. Недавно США выделили дополнительно $200 млн на военную помощь Украине.
- Помощь Украине Штаты оказывают на фоне возможного вторжения войск России. Ранее противотанковое оружие передала Британия. Также оружие планируют передать страны Балтии – речь идет о Javelin и Stinger.
- 15 декабря 2021 года Сенат США принял оборонный бюджет, предусматривающий выделение Украине $300 миллионов военной помощи. В прошлом году Украина получила от США помощь в виде боеприпасов, вооружения, медоборудования, катеров и многого другого. В МИД Украины сообщили, что материально-техническая помощь украинской стороне составила более $130 миллионов.