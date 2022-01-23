Киберполиция также подтвердила, что информация об утечке данных из портала «Дія» — это фейк

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Киберполиция Украины также заявила, что информация об утечке данных с портала «Дія» не соответствует действительности — «это элемент гибридной войны и попытка дестабилизировать ситуацию в Украине».

Соответствующее заявление Киберполиция обнародовала вечером 23 января.

Информация о возможной утечке данных с портала «Дія» начала распространяться после того, как на одном из форумов опубликовали объявление о продаже базы данных с портала «Дія». Появление такого объявления сразу начали связывать с кибератакой на государственные сайты, которая случилась ночью с 13 на 14 января. Впрочем, Киберполиция заверила, что информация о взломе портала «Дія» не соответствует действительности.

В ночь на 22 января неизвестный выложил на хакерском форуме Raid forum объявление о продаже якобы персональных данных украинцев, полученных во время кибератаки 14 января на государственные сайты Украины. Впоследствии на информацию о сливе данных отреагировали в Министерстве цифровой трансформации, где назвали ее «провокацией и продолжением гибридной войны». Отдельно в Минцифре заверили, что мобильное приложение «Дія», пользователями которого являются 13,5 млн украинцев, «не хранит персональные данные, а лишь отражает то, что хранится о них в соответствующих государственных реестрах».