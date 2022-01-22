Глава ВМС Германии назвал свое заявление о Крыме личным мнением, а не официальной позицией
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах пояснил свои слова о Крыме, которые вызвали негативную реакцию со стороны Украины.
Шенбах в своем Twitter написал, что его заявления — это личное мнение, а не официальная позиция Германии.
«Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент. Они никак не соответствуют официальной позиции Федерального министерства обороны Германии», — написал он, добавив, что допустил ошибку и не должен был так говорить.
- Ранее Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украина никогда не вернет себе оккупированный Россией Крым и ее нельзя принимать в НАТО из-за оккупации части ее территорий. Также он заявил, что членство Грузии в НАТО было бы «неразумным», а Владимир Путин «заслуживает» уважение.
- В Министерстве иностранных дел Украины слова Шенбаха назвали неприемлемыми и потребовали разъяснений от немецкого правительства. В Минобороны Германии открестились от позиции Шенбаха.
- До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила сомнение в необходимости отключать Россию от SWIFT. Также Германия отказалась поставлять оружие Украине для обороны и, по данным СМИ, не разрешила Эстонии отправить Украине гаубицы.