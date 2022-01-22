В Кремле анонсировали встречу в «нормандском формате» в Париже. В Офисе президента Украины уточнили дату

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Пресс-служба Кремля

Встреча политических советников лидеров стран Нормандского формата состоится 25 января в Париже.

Об этом со ссылкой на источник в Администрации президента РФ сообщают российские информагентства Интерфакс, РИА Новости, ТАСС и другие.

«Об этом предварительно договорились 6 января на встрече в Архангельском», — заверил источник.

Также отмечается, что от России на встрече будет замглавы Администрации президента РФ, кремлевский куратор Донбасса Дмитрий Козак.

В то же время российское издание «КоммерсантЪ» уточнило, что 25 января участники встречи только соберутся в столице Франции, а переговоры состоятся на следующий день — 26 января.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который тоже будет участвовать в переговорах, заявил, что встреча политсоветников запланирована на 26 января.

«Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января», — заявил он в комментарии агентству Интерфакс-Украина, но не подтвердил, что встреча состоится в Париже.