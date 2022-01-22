В Кремле анонсировали встречу в «нормандском формате» в Париже. В Офисе президента Украины уточнили дату
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба Кремля
Встреча политических советников лидеров стран Нормандского формата состоится 25 января в Париже.
Об этом со ссылкой на источник в Администрации президента РФ сообщают российские информагентства Интерфакс, РИА Новости, ТАСС и другие.
«Об этом предварительно договорились 6 января на встрече в Архангельском», — заверил источник.
Также отмечается, что от России на встрече будет замглавы Администрации президента РФ, кремлевский куратор Донбасса Дмитрий Козак.
В то же время российское издание «КоммерсантЪ» уточнило, что 25 января участники встречи только соберутся в столице Франции, а переговоры состоятся на следующий день — 26 января.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который тоже будет участвовать в переговорах, заявил, что встреча политсоветников запланирована на 26 января.
«Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января», — заявил он в комментарии агентству Интерфакс-Украина, но не подтвердил, что встреча состоится в Париже.
- «Нормандский формат» — это переговоры президентов Украины, Франции, России и федерального канцлера Германии («нормандской четверки») о войне на Донбассе. В последний раз лидеры стран проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. Встреча вживую в Париже состоялась в декабре 2019 года. Украина планировала встречу в 2021 году, но Россия методично избегает подготовки к встрече.
- 8 ноября 2021 года глава МИД РФ Лавров отказался от встречи в рамках формата, сославшись, в частности, на отсутствие итогового документа предстоящей встречи. 10 ноября Германия и Франция обвинили Россию в срыве запланированных переговоров в «нормандском формате». Они отметили, что РФ выдвигает неприемлемые условия и хочет стать нейтральным посредником.
- В МИД Украины заявили, что Россия таким образом «добивает формат», а в РФ выдвинули условия для встречи — Украина должна выполнить все Минские договоренности.
- 6 января 2022 года заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной по Донбассу в «нормандском формате».