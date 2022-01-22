«Прекратите поощрять Путина к новому нападению на Украину». Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о разочаровании от заявлений Германии

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко прокомментировал последние заявления немецких чиновников по поводу Украины, призвав Германию прекратить поощрять Владимира Путина к новому нападению.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, в частности посредством предоставления такого разрешения третьим сторонам, о бесперспективности возвращения Крыма и колебаниях насчет отключения РФ от SWIFT не соответствуют уровню наших отношений и сегодняшней ситуации с безопасностью», — заявил Кулеба.

По его словам, сейчас как никогда важно единство Запада по отношению к России, для сдерживания которой все вместе прилагают огромные усилия.

«Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину», — подчеркнул он.

В то же время глава МИД Украины поблагодарил Германию за оказанную с 2014 года поддержку и за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

«Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями», — добавил министр.

Отметим, ранее Германия не предоставила Эстонии разрешение отправить Украине летальное оружие из-за «политики неснабжения оружием конфликтных регионов», которой они якобы давно придерживаются. Эстония просила об этом, потому что оружие было изготовлено в Германии. От непосредственной поставки оружия в Украину Германия пока удерживается по тем же причинам.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила сомнение в необходимости отключать Россию от SWIFT. «Отключение от всех платежных операций, возможно, будет самой большой палкой, но не обязательно острейшим мечом».