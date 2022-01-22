«Прекратите поощрять Путина к новому нападению на Украину». Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о разочаровании от заявлений Германии
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко прокомментировал последние заявления немецких чиновников по поводу Украины, призвав Германию прекратить поощрять Владимира Путина к новому нападению.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, в частности посредством предоставления такого разрешения третьим сторонам, о бесперспективности возвращения Крыма и колебаниях насчет отключения РФ от SWIFT не соответствуют уровню наших отношений и сегодняшней ситуации с безопасностью», — заявил Кулеба.
По его словам, сейчас как никогда важно единство Запада по отношению к России, для сдерживания которой все вместе прилагают огромные усилия.
«Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину», — подчеркнул он.
В то же время глава МИД Украины поблагодарил Германию за оказанную с 2014 года поддержку и за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.
«Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями», — добавил министр.
Отметим, ранее Германия не предоставила Эстонии разрешение отправить Украине летальное оружие из-за «политики неснабжения оружием конфликтных регионов», которой они якобы давно придерживаются. Эстония просила об этом, потому что оружие было изготовлено в Германии. От непосредственной поставки оружия в Украину Германия пока удерживается по тем же причинам.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила сомнение в необходимости отключать Россию от SWIFT. «Отключение от всех платежных операций, возможно, будет самой большой палкой, но не обязательно острейшим мечом».
- После этого глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Россией Крым «никогда не вернется» в состав Украины, а Путин «требует уважения и, вероятно, даже заслуживает». В Минобороны Германии уже открестились от слов Шенбаха и заверили, что его заявления «по содержанию и выбору слов никак не соответствуют» позиции министерства.
- Между тем Россия сосредоточила вокруг Украины группы войск численностью более 100 тысяч и продолжает стягивать войска. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы. Недавние переговоры с Россией ни к чему не привели, поэтому США увеличили военную помощь Украине.