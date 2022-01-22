Bloomberg: Лидер Китая мог попросить Путина отложить вторжение в Украину из-за Олимпиады

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Президент Китая Си Цзиньпин, вероятно, попросил лидера России Владимира Путина отложить возможное вторжение в Украину на время проведения Олимпиады в Пекине. Это произошло во время их последнего телефонного разговора.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного китайского дипломата.

Для Китая Олимпиада — важное событие, и Цзиньпин не хочет, чтобы Россия «затмила его, спровоцировав глобальный кризис».

Bloomberg отмечает, что Цзиньпин может оказать наибольшее влияние на Путина. КНР и РФ часто поддерживают друг друга на мировой арене и в основном остаются нейтральными в отношении острых вопросов, таких как оккупация Крыма или репрессии против китайских уйгуров.

Министерство иностранных дел Китая ранее подчеркнуло важность соблюдения резолюции ООН об олимпийском перемирии «с семи дней до начала Олимпийских игр и до семи дней после окончания Паралимпийских игр».