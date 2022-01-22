ГСЧС: С начала года в Украине было 339 псевдоминирований, большинство сообщений — из России или с оккупированных территорий

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В Украине с начала 2022 года зафиксировали 339 ложных сообщений о минировании. Большинство из них поступали с оккупированных Россией территорий или напрямую из РФ.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Такую волну «минирований» в службе назвали настоящим испытанием. Правоохранителям пришлось проверить 3 183 объекта, ни на одном из них взрывчатку не нашли.

Почти все сообщения поступали на электронную почту (306). По телефону о минировании сообщали только 27 раз. В ГСЧС уверены, что серия псевдоминирований — это элемент гибридной агрессии России и спланированная атака.

«Цель этого информационного терроризма — держать украинцев в напряжении и внушить неуверенность в собственной безопасности, и сделать это не столько террористическим актом, сколько возможностью, что подобное может произойти», — отметили спасатели и напомнили, что за ложные сообщения грозит от 2 до 8 лет лишения свободы.