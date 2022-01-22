В «оранжевую» зону карантина попали уже 10 областей Украины
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Чузавков Сергей / УНИАН
В оранжевой зоне карантина уже 10 областей Украины.
По данным Министерства здравоохранения, это Винницкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская.
Как указывают в Минздраве, на Прикарпатье превышены все три показателя: коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций.
В Ровненской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования и динамика уровня госпитализаций, а на Буковине, кроме динамики, также слишком высокий уровень госпитализаций.
В остальных областях превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (во Львовской — динамика уровня госпитализаций).
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