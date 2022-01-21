«Дипломатия продолжает работать». Госсекретарь США обсудил с главой МИД Украины итоги переговоров с РФ

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Twitter / Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Беседа состоялась после переговоров представителя Белого дома с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом в Twitter сообщил глава украинского МИД.

В ходе разговора Бликен рассказал Кулебе об итогах его переговоров в Берлине и Женеве.

«Я благодарен за нашу тесную координацию. Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. Дипломатический трек контактов с РФ продолжает работать, и это хорошие новости», — написал глава МИД Украины.