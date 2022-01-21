«Быстрый ответ с тяжелыми последствиями». Госсекретарь США Блинкен предостерег Лаврова от пересечения войсками границы Украины

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УНИАН

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что предупредил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что пересечение российскими войсками границы Украины будет считаться вторжением и получит ответ.

«Мы четко дали понять: если кто-либо из российских военных пересечет украинскую границу — это будет считаться вторжением и будет иметь быструю и общую реакцию США и ее союзников с тяжелыми последствиями для России», — заявил Блинкен на брифинге после переговоров в Женеве (Швейцария).

Он напомнил, что Россия имеет в своем арсенале «набор» коротких операций, к которым может прибегать — это кибератаки и использование парамилитарных соединений для продвижения своих интересов. Эти акции также получат реакцию со стороны США и НАТО.

Блинкен добавил, что повторил Лаврову позицию США о поддержке территориальной целостности Украины, а также позицию о том, что право Украины на вступление в НАТО не является предметом «торга» или переговоров с Россией.

Госсекретарь США также добавил, что озвучил Лаврову ряд идей безопасности и добавил, что Штаты в этом вопросе настаивают на принципе взаимности.

Он отметил, что разговор дает повод для нахождения общей позиции между США и Россией, но только при условии деэскалации ситуации со стороны Москвы. «Итак, Россия стоит перед двумя путями — путем дипломатии, или путем силового разрешения ситуации. И тот, и другой будут иметь достойный ответ со стороны США и союзников», — добавил госсекретарь Штатов.