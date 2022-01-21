Арест имущества Петра Порошенко обжалован в суде

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Стас Козлюк / Бабель

Арест имущества и активов нардепа Петра Порошенко обжалован в суде — апелляция запланирована на 3 февраля.

Об этом на брифинге заявили его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань.

Адвокат Головань уточнил, что аресте обжалован не только защитой политика, но и юридическими лицами, на имущество которых наложен арест и которые якобы не имеют отношения к Порошенко.

Адвокат добавил, что некоторые юрлица еще не уведомлены об аресте имущества, но когда им станет известно, они тоже будут подавать апелляцию. Речь об активах, занимающихся ретрансляцией телеканалов («5 канал» и «Прямой»).

Головань заявил, что в определении суда также нет информации о том, может ли Порошенко пользоваться арестованным имуществом, потому для политика в пользовании имуществом ничего не поменялось.