Россия направила в Беларусь с Дальнего Востока два дивизиона ракетных систем С-400

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В Беларусь с Дальнего Востока направили два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Минобороны России утверждает, что эти ЗРС будут участвовать в учениях «Союзная решимость — 2022».

С-400 перебрасывают железной дорогой из Хабаровского края. В Беларусь техника должна прибыть до 9 февраля. Она будет задействована в отработке «отражения внешней агрессии» и «охране границы в воздушном пространстве».

Ранее РФ сообщала, что отправит в Беларусь 12 истребителей Су-35 и дивизион комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С».