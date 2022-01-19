Альтернатива гарантиям нерасширения Альянса. Москва предложила США взять обязательство не голосовать за Украину в НАТО
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- Костя Андрейковец
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Getty Images / «Бабель»
Россия готова снизить планку в своих требованиях по Украине в НАТО. Москва предлагает США взять на себя одностороннее обязательство не голосовать за вступление Украины и Грузии в Альянс, если НАТО примет решение о расширении.
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «РБК».
«Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО — это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию», — сказал он.
Москва продолжит настаивать на юридических гарантиях для себя, что Украина и другие страны, против которых выступает Россия, не войдут в НАТО. Для того, чтобы стать членом НАТО, нужны голоса всех членов. Без голоса США, никто в Альянс не войдет.
Помимо Рябкова с заявлением выступил руководитель делегации РФ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он заявил о начале «обратного отсчета» в ожидании принятия условий России, либо «будут найдены иные способы обеспечения безопасности» РФ.
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