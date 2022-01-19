Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США. Белый дом подтвердил поддержку Украины перед угрозой Кремля

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры прошли на фоне обострения отношений с Россией, требующей от НАТО гарантий не расширения на восток.

«Завершили переговоры с госсекретарем Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую поддержку и поддержку в сфере безопасности со стороны США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет», — написал президент в Twitter.

Блинкен заявил, что приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена, чтобы гарантировать поддержку Белого дома.

Зеленский поблагодарил госсекретаря за визит, который еще раз подтверждает поддержку украинской независимости и суверенитета со стороны США.

Госсекретарь подчеркнул, что «сейчас как никогда все зависит от украинцев и ни от кого другого, а скопление российских войск у границ с Украиной он назвал «беспрецедентной угрозой».