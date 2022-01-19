США передали Украине почти миллион доз вакцины Pfizer

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США передали Украине почти 1 миллион доз вакцины Pfizer против коронавируса. Партия прибыла в один из аэропортов Украины, вероятно в «Борисполь».

Об этом сообщает посольство США.

«Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно во время распространении варианта «Омикрон», — сказано в сообщении.

В конце прошлого года Минздрав Украины договорился о закупке 25 млн доз вакцины Comirnaty от Pfizer и 6,5 млн доз вакцины CoronaVac в 2022 году. По программе COVAX еще ожидается около 10 млн доз.