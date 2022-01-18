Госсекретарь США Энтони Блинкен после визитов в Украину и Германию встретится с главой МИД РФ

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Secretary Antony Blinken / Twitter

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после визитов в Украину и Германию, запланированных на 19—20 января, проведет в Женеве встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом на брифинге 18 января сообщил высокопоставленный представитель Госдепа.

«Буквально сегодня [18 января] утром госсекретарь Блинкен разговаривал с министром иностранных дел России Лавровым, и они договорились встретиться в Женеве после переговоров госсекретаря в Киеве и Берлине», — рассказал он.

По словам представителя Госдепа, встреча состоится в пятницу, 21 января, «чтобы продолжить дипломатические переговоры и призвать Россию предпринять немедленные шаги по деэскалации».

«Мы остаемся в постоянном общении с нашими союзниками и партнерами, потому что наш указатель — это ничего о Европе без Европы, ничего об Украине без Украины, и ничего о НАТО без НАТО», — подчеркнул он.